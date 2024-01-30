Кулеба запросив до Києва нового главу МЗС Молдови Попшоя
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав свого молдовського колегу Міхая Попшоя з призначенням на посаду та запросив його до Києва.
Про це Кулеба повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Я розмовляв зі своїм новим молдовським колегою Міхаєм Попшоєм, щоб привітати його з призначенням і запросити відвідати Київ.
Базуючись на спільних зовнішньополітичних пріоритетах, ми готові працювати разом на нашому шляху до ЄС і захищати наші країни від агресивної політики Росії", - зазначив Кулеба.