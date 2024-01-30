На зустрічі Сійярто пояснювали, чому зараз немає сенсу вести переговори із РФ, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів деталі переговорів із угорським колегою Петером Сійярто.

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, угорський колега Сійярто на зустрічі "не сказав нічого поганого".

"Хочу акцентувати, що він правильно підкреслив щодо територіальної цілісності – що Угорщина визнає та поважає територіальну цілісність України", - сказав Кулеба.

Так, міністр заявив, що на зустрічі Сійярто, Єрмак та Кулеба близько двох годин обговорювали, переважно, три теми.

"Перше: ми відверто проговорили про побоювання щодо намірів один одного. Пояснили один одному все. В угорців є недовіра до нас, у нас є недовіра до них – в силу різних обставин, це зрозуміло. І те, що ми сьогодні на трьох все це проговорили, я вважаю, що це дуже важливо", - сказав очільник МЗС України, додавши, що першим було питання прав угорської меншини.

"Друга – війна, ми багато говорили про логіку дій Путіна, чому немає сенсу зараз із ними сідати за стіл переговорів, Сійярто, зі свого боку, пояснював, чому угорці зустрічаються з росіянами і як вони бачать шлях до миру. І третє, про що багато говорили, – це зустріч Орбана та Зеленського. Як це могло би виглядати, які можуть бути результати такої зустрічі й так далі", - додав Кулеба.

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