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На зустрічі Сійярто пояснювали, чому зараз немає сенсу вести переговори із РФ, - Кулеба

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На зустрічі Сійярто пояснювали, чому зараз немає сенсу вести переговори із РФ, - Кулеба
Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів деталі переговорів із угорським колегою Петером Сійярто.

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, угорський колега Сійярто на зустрічі "не сказав нічого поганого".

"Хочу акцентувати, що він правильно підкреслив щодо територіальної цілісності – що Угорщина визнає та поважає територіальну цілісність України", - сказав Кулеба.

Так, міністр заявив, що на зустрічі Сійярто, Єрмак та Кулеба близько двох годин обговорювали, переважно, три теми.

"Перше: ми відверто проговорили про побоювання щодо намірів один одного. Пояснили один одному все. В угорців є недовіра до нас, у нас є недовіра до них – в силу різних обставин, це зрозуміло. І те, що ми сьогодні на трьох все це проговорили, я вважаю, що це дуже важливо", - сказав очільник МЗС України, додавши, що першим було питання прав угорської меншини.

"Друга – війна, ми багато говорили про логіку дій Путіна, чому немає сенсу зараз із ними сідати за стіл переговорів, Сійярто, зі свого боку, пояснював, чому угорці зустрічаються з росіянами і як вони бачать шлях до миру. І третє, про що багато говорили, – це зустріч Орбана та Зеленського. Як це могло би виглядати, які можуть бути результати такої зустрічі й так далі", - додав Кулеба.

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Топ коментарі

  • Amber
    Зустріч Зе із Орбаном нічого корисного не дасть для Украіни ,
    бо це не самостійні люди і не є особистостями у великій політиці 😡
  • Віталій Поліщук
    Петер уважно слухав, інколи кивав головою і згадував як йому зручно спиться на матрасі, набитому московитськими рублями.
  • а ес c5e83b5a
    "В угорців є недовіра до нас, у нас є недовіра до них - в силу різних обставин, це зрозуміло"

    А тут бажалось би детальніше. Які у них є притензії до нас?????. Чемодан, вокзал, будапешт. І ще питання- ти сам собі табурет збоку поставив?
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