Орбан: "У миру є ім’я - Дональд Трамп. Війни в Європі більше б не було"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав колишнього лідера США Дональда Трампа "найуспішнішим на міжнародній арені президентом США". На його думку, Трамп - людина, яка може зупинити війну,

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Він (Трамп. - Ред.) не розпочав жодної війни. Угоди Авраама (про нормалізацію відносин між Ізраїлем і арабськими державами. - Ред.) були єдиним серйозним шансом принести мир, баланс і прийнятний спосіб життя в дуже складний близькосхідний регіон", - зазначив Орбан.

Угорський прем'єр переконаний, що якби президентом США у лютому 2022 року був Трамп, то "війни в Європі більше не було б".

"Сьогодні я не бачу іншого лідера в Європі чи Америці, який був би достатньо сильним, щоб зупинити війну. У миру є ім'я – Дональд Трамп", - додав Орбан.

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