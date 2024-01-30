Лікарям на ТОТ Запоріжжя заборонили користуватися соцмережами, - Центр нацспротиву

Рашисти заборонили лікарям на окупованих територіях Запорізької області користуватися соцмережами, оскільки побоюються витоку інформації про справжні втрати своєї армії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти зазнають значних втрат на Мелітопольському напрямку, намагаючись наступати поблизу Роботиного. У зв’язку з цим цивільні лікарні на ТОТ Запорізької області переповнені російськими військовими.

Російські спецслужби побоюються витоку інформації про актуальний стан справ, тож вводять низку нових обмежень. Так, на цьому тижні цивільному персоналу лікарень було під підпис доведено розпорядження про заборону використання такого роду сервісів: YouTube, Facebook, Instagram та VPN. За порушення таких обмежень погрожують звільненням та притягненням до відповідальності безпосереднього керівника.

Ще одна причина такої заборони - максимально виокремити персонал з незалежного від окупантів інформаційного простору. Окупаційні адміністрації вбачають значну загрозу для свого існування в умовах відсутності тотального контролю над тим, з яких джерел населення на цій території отримує інформацію", - йдеться в повідомленні.

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