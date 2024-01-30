Сайт Мінагрополітики зазнав кібератаки
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У Міністерстві аграрної політики та продовольства України повідомили про кібератаку на сайт.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в міністерстві
"Наразі нам потрібен певний час для відновлення роботи сайту", - йдеться в повідомленні.
У Мінагрополітики просять тимчасово користуватися інформацією про свою роботу з його офіційних сторінок у соцмережах.
"Про відновлення сайту ми повідомимо додатково", - зазначило відомство.