Сайт Мінагрополітики зазнав кібератаки

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України повідомили про кібератаку на сайт.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в міністерстві

"Наразі нам потрібен певний час для відновлення роботи сайту", - йдеться в повідомленні.

У Мінагрополітики просять тимчасово користуватися інформацією про свою роботу з його офіційних сторінок у соцмережах.

"Про відновлення сайту ми повідомимо додатково", - зазначило відомство.

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