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Від початку року РФ випустила по Україні понад 330 ракет і близько 600 дронів, - Зеленський

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Від початку року РФ випустила по Україні понад 330 ракет і близько 600 дронів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості міцного повітряного щита над Україною на тлі ракетних атак російських окупантів.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку року Росія випустила по містах України понад 330 ракет різних типів і близько 600 бойових безпілотників. Щоб протистояти такому тиску терористів, потрібен достатньо міцний повітряний щит. І саме такий повітряний щит ми будуємо з нашими партнерами", - йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський

Зеленський наголосив на необхідності забезпечення Україною контролю над своїм небом, що також є критично важливим для забезпечення безпеки на землі — від передових позицій до лікарень і шкіл у тилу.

"Протиповітряна оборона та радіоелектронна боротьба є нашими головними пріоритетами. Російський терор треба перемогти – це досяжно", - додав він.

Також читайте: Одне з головних завдань року - випереджати ворога за якістю роботи з дронами, - Зеленський

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Топ коментарі

  • Vi Wa
    ну а ты ответил им 330 видосиками с начала года. и не лезь к Залужному, пасть порвём
  • CrossFirenko
    Ночами не спав, вінішко за 11 тис євро відсунув, в теніс грати перестав, і кіношку дивитись закинув - зайнявся корисним для країни ділом. Почав удари рахувати.
  • Luk Viktor
    Статист грьобаний!!!!!
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