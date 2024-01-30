Україні може загрожувати "економічний кінець світу" без фінансової допомоги США та ЄС, - Politico

Лідери країн ЄС мають проголосувати за надання Україні допомоги у розмірі 50 млрд євро на саміті 1 лютого. Без допомоги ЄС та фінансування від США, Україна не зможе продовжувати боротьбу з РФ або довго підтримувати економіку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Західні кредити та гранти

"Наразі ми навіть не розглядаємо варіант відмови від цієї допомоги. Для нас це критично, тому що від цього залежить своєчасність та повнота невійськових витрат", - заявив виданню голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев.

Як зазначає Politico, зараз Україна використовує ті кошти, які вона може зібрати всередині країни, для розвитку власної військової промисловості, зарплат військовим та іншим співробітникам служб безпеки, а також захисту пенсіонерів та вимушених переселенців.

Західні кредити та гранти покривають витрати на закупівлю та обслуговування іноземної зброї, а також важливі соціальні витрати, такі як заробітна плата державних службовців, медичних та освітніх працівників. Цього року уряд планує отримати фінансову допомогу у розмірі 37 млрд доларів, яка майже покриє дефіцит бюджету, що оцінюється в 39 млрд доларів.

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За даними Центру економічної стратегії, з моменту російського вторгнення в лютому 2022 року західні спонсори надали фінансову допомогу Україні на суму близько $73,6 млрд. Через Міжнародний валютний фонд Україна отримає загалом 122 мільярди доларів у період з 2023 по 2027 рік.

Водночас голова Центрального банку Пишний заявив Politico, що "Україна зможе підтримувати себе впродовж деякого часу коштом власних внутрішніх ресурсів".

Він оптимістично налаштований попри те, що "ризики для регулярності та своєчасності надходження міжнародної допомоги матеріалізувалися".

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Позиція НБУ

Пишний визнає, що неотримання допомоги означатиме "перерозподіл обмежених ресурсів української економіки на користь першочергових бюджетних потреб".

Тому, за його словами, "критично важливо відновити міжнародне фінансування".

Одним з найсильніших аргументів на користь продовження підтримки залишається те, що її припинення виявиться дорожчим для Європи.

"Перемога України є ключем до зниження ризиків безпеки на континенті", - наголосив Пишний, додавши, що пакет у 50 млрд євро, який буде схвалений цього тижня, є дрібницею порівняно із загальною європейською економікою.

"Для них це може виявитися найкращою інвестицією у власну оборону та економіку", резюмував він.

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