Сержант Євгеній Солоненко помер після надважкого поранення, якого зазнав у бою з ворогом на Харківщині. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 40-ї Окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта.
Що відомо про Героя
Народився Євгеній Солоненко у містечку Ківерці Волинської області, де і пройшло його дитинство. У 2010 році закінчив Волинське училище професійної підготовки працівників міліції. З початку російсько-української війни не зміг бути осторонь та у 2016 році приєднався до Збройних сил України.
З листопада 2016 року проходив службу у 40 окремій артилерійській бригаді імені Великого князя Вітовта, на посадах: водія, командира відділення, техніка батареї. У період з 2017 по 2021 роки брав безпосередню участь у зоні АТО, ООС в Донецькій та Луганській областях.
З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації, в складі артилерійської батареї мужньо захищав українську землю в Харківській області. Оборона міста Харкова, Молої Рогані, звільнення Циркунів, Слобожанський контрнаступ у вересні 2022 році, і багато інших місць де Євгеній проявив себе справжні захисником України.
Нагороди Героя
За період служби нагороджений: нагрудним знаком "За зразкову службу", медаллю "Захиснику України", почесним нагрудним знаком "За взірцевість у військовій службі" II ступеня, почесним нагрудним знаком "СТАЛЕВИЙ ХРЕСТ".
На жаль, 28 січня 2024 року Євгенія Солоненка не стало. Без батька залишилось 2 синів, дружина без чоловіка. А Україна втратила свого найкращого Захисника, - зазначають у бригаді.