Сержант Євгеній Солоненко помер після надважкого поранення, якого зазнав у бою з ворогом на Харківщині. ФОТО

Сержант Солоненко Євгеній Євгенійович, 1983 року народження, зазнав надважких поранень 04 вересня 2023 року під час бойових дій проти російських окупантів поблизу населеного пункту Пролетарське Харківської області. 28 січня 2024 року після важкого та тривалого лікування захисник України помер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 40-ї Окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта.

Що відомо про Героя

Народився Євгеній Солоненко у містечку Ківерці Волинської області, де і пройшло його дитинство. У 2010 році закінчив Волинське училище професійної підготовки працівників міліції. З початку російсько-української війни не зміг бути осторонь та у 2016 році приєднався до Збройних сил України.

З листопада 2016 року проходив службу у 40 окремій артилерійській бригаді імені Великого князя Вітовта, на посадах: водія, командира відділення, техніка батареї. У період з 2017 по 2021 роки брав безпосередню участь у зоні АТО, ООС в Донецькій та Луганській областях.

З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації, в складі артилерійської батареї мужньо захищав українську землю в Харківській області. Оборона міста Харкова, Молої Рогані, звільнення Циркунів, Слобожанський контрнаступ у вересні 2022 році, і багато інших місць де Євгеній проявив себе справжні захисником України.

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Нагороди Героя

За період служби нагороджений: нагрудним знаком "За зразкову службу", медаллю "Захиснику України", почесним нагрудним знаком "За взірцевість у військовій службі" II ступеня, почесним нагрудним знаком "СТАЛЕВИЙ ХРЕСТ".

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На жаль, 28 січня 2024 року Євгенія Солоненка не стало. Без батька залишилось 2 синів, дружина без чоловіка. А Україна втратила свого найкращого Захисника, - зазначають у бригаді.