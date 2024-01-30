Удар по ВДК "Новочеркаськ": У Росії вперше підтвердили смерть моряка
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
На сайті "Гімназії імені О.С. Пушкіна" повідомляється, що загиблий – старший матрос Ігор Мещеряков, він закінчив цей навчальний заклад у 2017 році.
"З серпня 2021 року Мещеряков проходив службу в 197-ій бригаді великих десантних кораблів ВМФ РФ ВДК "Новочеркаськ" у званні матрос", - йдеться в повідомленні.
У гімназії також заявили, що Мещеряков загинув 26 грудня 2023 - у день ракетного удару по Феодосії. Крім того, зазначається, що Мещерякова посмертно нагороджений Орденом мужності.
Таким чином, Мещеряков став першим моряком, чия загибель внаслідок удару офіційно підтверджена.
Удар по ВДК "Новочеркаськ": Що відомо
У ніч на 26 грудня 2023 року у тимчасово окупованому Криму повідомляли про вибухи. Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ".
У Міноборони РФ заявили, що ВДК було пошкоджено.
Корабель отримав суттєві пошкодження. Речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат заявив, що екіпаж ВДК "Новочеркаськ" було знищено.
Згідно із супутниковими фото, "Новочеркаськ" затонув у порту окупованої Феодосії.
Російські Telegram канали повідомили, що на борту "Новочеркаська" перебувало 77 моряків, 33 вважаються зниклими безвісти.
У Центрі нацспротиву заявили, що на кораблі, ймовірно, ліквідовано 74 російські моряки, ще 27 були поранені.