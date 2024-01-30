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Збільшення випадків скидання авіацією РФ бомб на свої міста свідчить про втому персоналу та недостатню підготовку, - британська розвідка

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Збільшення випадків скидання авіацією РФ бомб на свої міста свідчить про втому персоналу та недостатню підготовку, - британська розвідка
Російська авіація дедалі частіше скидає бомби на своїй території. Лише за останній місяць відомо про чотири такі випадки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається, російський незалежний канал новин Telegram Astra повідомив 27 січня, що російські літаки випадково випустили два некеровані боєприпаси ФАБ-250 по двох російських селах у Бєлгородській області. Перший боєприпас впав на ферму у Постникові, а другий - на міській вулиці у селі Стрілецьке, що призвело до евакуації до 150 осіб у радіусі 500 метрів.

За даними британської розвідки, це четверте випадкове скидання російських авіаційних боєприпасів на своїй території цього місяця. Найдавніший випадок стався у Бєлгороді 20 квітня 2023 року.

"Неможливо підтвердити, чи відбуваються такі інциденти через погані процедури при озброєнні літака перед вильотом або неправильних дій екіпажу під час місій. Ймовірно, це комбінація того й іншого. Збільшення частоти подібних випадків, ймовірно, демонструє ступінь втоми повітряного та наземного персоналу на лінії фронту в Росії, а також свідчить про недостатню підготовку", - зазначають у Міноборони Британії.

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Топ коментарі

  • Luk Viktor
    Пілоти просто бояться підлітати близько до лінії фронту - кидають "для галочки".....
  • Погрібний Олександр
    Та хай на свої міста скидають частіше і більше!
  • Орест Гарай
    Ссуться "блукаючих петріотів", очевидно. І це ще F-16-ті, які ракети AIM-120 можуть пуляти (а їх в кожному пакеті допомоги дають, для NASAMS-ів), не почали працювати...
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