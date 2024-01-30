Прем’єрка Естонії Каллас закликала передати Україні заморожені активи РФ: Допоможуть у відбудові та відновленні держави

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас вважає, що заморожені російські активи необхідно передати на користь України, щоб використати їх для відновлення держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у соцмережі Х.

"Нам потрібно продовжувати використовувати заморожені російські активи для України. Рада, що мої заклики сприймаються кроками вперед не лише в ЄС, але й серед G7, включаючи Конгрес США та Велику Британію. Ідею підтримали відомі правознавці та економісти", - зазначила Каллас.

"Це міжнародно-правова норма, що агресор повинен відшкодувати збитки. Використання російських заморожених активів допомагає відбудові та відновленню України, а їй зараз потрібна підтримка", - наголосила прем'єр Естонії.

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Крім того, за її словами, світ стає безпечнішим, "якщо країни бачать і вірять, що вони не можуть спробувати захопити своїх сусідів, не втрачаючи доступу до своїх глобальних резервів".

"Ми повинні продемонструвати політичне лідерство. Я з нетерпінням чекаю на обговорення наступних кроків з лідерами ЄС цього тижня", - додала Каллас.

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