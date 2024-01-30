Взимку тариф на електроенергію для населення залишиться незмінним, - Шмигаль
Про це під час засідання Кабміну повідомив прем'єр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Зберігаємо пільговий тариф на електроенергію для населення. Він був і залишається 2 гривні 64 копійки за кВт⋅год.
Загалом цієї зими Уряд не планує зміни жодних тарифів для населення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі в жодному регіоні відключень немає і не планується.
"Після того як 50% енергосистеми вразили ворожі ракети та дрони, ми провели масштабні ремонти й додали енергетиці 2,2 ГВт потужності. Також збільшили до 1,7 ГВт наші можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації із мережею ENTSO-E.
Попри постійні атаки, які продовжуються і цієї зими, ракетами та шахедами на об’єкти української енергетики, особливо на Сході України, в наших домівках є світло, і це насамперед заслуга наших енергетиків", - додав глава уряду.