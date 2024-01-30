Минулої доби на лівому березі Дніпра ЗСУ знищили 2 човни, 2 гармати, 2 розвідувальні БпЛА "Суперкам" і 72 окупанти
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Упродовж 29 січня Сили оборони Півдня знищили техніку ворожої армії, 2 розвідувальні БпЛА "Суперкам" та 72 окупанти.
Про це в телеграмі повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, за минулу добу отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на:
- 72 окупанти;
- 2 гармати;
- 2 човни;
- 2 розвідувальні БпЛА "Суперкам";
- 3 одиниці автобронетехніки.