Минулої доби на лівому березі Дніпра ЗСУ знищили 2 човни, 2 гармати, 2 розвідувальні БпЛА "Суперкам" і 72 окупанти

Упродовж 29 січня Сили оборони Півдня знищили техніку ворожої армії, 2 розвідувальні БпЛА "Суперкам" та 72 окупанти.

Про це в телеграмі повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за минулу добу отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на:

72 окупанти;

2 гармати;

2 човни;

2 розвідувальні БпЛА "Суперкам";

3 одиниці автобронетехніки.

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