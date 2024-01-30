Для того, щоб піти на Харків, росіянам треба зібрати дуже великі сили, яких у них немає, - Сухопутні війська

У Сухопутних військах ЗСУ прокоментували інформацію про можливий повторний наступ російських військ на Харківщину.

Про це заявив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ця інформація (про можливий наступ РФ на Харків. - Ред.) неодноразово звучить з вуст різних посадових осіб з-за кордону, аналітичних груп тощо. Можу заспокоїти харків’ян: для того, щоб піти ще раз на Харків, потрібно провести низку заходів, які в часи "війни онлайн" провести непомітно для нас практично неможливо", - зазначив він.

За словами Фітьо, для того, щоб піти на Харків, їм треба зібрати дуже великі сили, яких у них немає.

"Поголів’я російської армії, яке знаходиться на північному кордоні, на Куп’янському напрямку, ми контролюємо, ми бачимо їхні переміщення, поки що загрози для Харкова з півночі немає. Там є інженерні укріплення, там знаходяться Сили оборони. Відповідно, ситуація під контролем і підстав для переживання у харків’ян немає", - додав речник.

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