Для того, щоб піти на Харків, росіянам треба зібрати дуже великі сили, яких у них немає, - Сухопутні війська
Про це заявив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ця інформація (про можливий наступ РФ на Харків. - Ред.) неодноразово звучить з вуст різних посадових осіб з-за кордону, аналітичних груп тощо. Можу заспокоїти харків’ян: для того, щоб піти ще раз на Харків, потрібно провести низку заходів, які в часи "війни онлайн" провести непомітно для нас практично неможливо", - зазначив він.
За словами Фітьо, для того, щоб піти на Харків, їм треба зібрати дуже великі сили, яких у них немає.
"Поголів’я російської армії, яке знаходиться на північному кордоні, на Куп’янському напрямку, ми контролюємо, ми бачимо їхні переміщення, поки що загрози для Харкова з півночі немає. Там є інженерні укріплення, там знаходяться Сили оборони. Відповідно, ситуація під контролем і підстав для переживання у харків’ян немає", - додав речник.