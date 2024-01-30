Єврокомісія працює над наступними кроками щодо заморожених російських активів, - речник Віганд
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У Європейській комісії привітали рішення послів ЄС щодо створення окремого рахунку, на який будуть переказувати відсотки від оподаткованих прибутків заморожених російських активів. Наразі у ЄС готують наступні кроки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це на брифінгу у вівторок в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд.
Він нагадав, що метою цих заходів є забезпечення того, щоб надприбутки Центробанку РФ врешті-решт були передані Україні.
Речник зауважив, що наразі високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель та віцепрезиденти Єврокомісії "готові підготувати наступний крок якомога швидше".
"Ми не маємо конкретних термінів, які ми могли б оголосити вам сьогодні, але є величезна готовність зробити це якомога швидше", - додав представник Єврокомісії.