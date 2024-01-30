Вчора зафіксовано 5 випадків застосування росіянами бооєприпасів з отруйними речовинами, - Сили оборони Таврійського напрямку

Російські окупаційні війська застосовують бойові гранати з хлорпікрином.

Про це заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог продовжує порушувати звичаї ведення війни та застосовувати боєприпаси з отруйними речовинами. Вчора було зафіксовано п'ять таких скидів. Це, ймовірно, гранати К-51 з хлорпікрином. Але кожен такий випадок досліджується окремо, робляться відповідні аналізи, і потім це подається до міжнародних інституцій", - розповів він.

Штупун додав, що від хлорпікрину українські захисники рятуються протигазами.

Раніше видання Le Monde повідомило, що російські окупанти все частіше застосовують отруйний газ проти ЗСУ.

Читайте: Окупанти посилили наступальні дії у районі Вербового, - Сили оборони