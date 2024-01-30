Україна має обмежити наступальні дії та перейти в оборону, для цього потрібна зброя, - президент Чехії Павел

Західні союзники рекомендують українській армії обмежити наступальні дії та посилити оборону, оскільки Україна, на відміну від Росії, зараз має обмежені можливості на полі бою.

Про це в інтерв'ю польському мовнику TVN24 заявив президент Чехії Петр Павел, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, західні союзники вважають, що Україна наразі має обмежені можливості дій на полі бою, на відміну від Росії.

Павел наголосив, що Києву необхідна не лише суто оборонна зброя, а й така, яка перешкоджатиме постачанню російської армії, наприклад, артилерія чи крилаті ракети більшої дальності, а також західні винищувачі F-16.

"Лише баланс сил може дати обом сторонам зрозуміти, що подальших успіхів вони не досягнуть і що настав час для переговорів", - додав президент Чехії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не зможе вигнати Росію зі своєї території в осяжному майбутньому, - президент Чехії Павел