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Країни ЄС ще не домовилися про €50 млрд для України, тривають "важкі" дискусії, - Sky News

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Країни ЄС ще не домовилися про €50 млрд для України, тривають "важкі" дискусії, - Sky News
Країни Європейського Союзу продовжують переговори щодо надання Україні допомоги у розмірі 50 млрд євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Неназваний високопосадовець заявив, що переговори між країнами ЄС щодо допомоги Україні залишаються "важкими" перед спеціальним самітом лідерів ЄС, який відбудеться у четвер, 1 лютого.

Така ситуація спостерігається попри те, що уряд Угорщини пом'якшив свою позицію щодо 50 млрд євро для України з умовою, що такий крок переглядатимуть щороку.

"Ми ще не дійшли згоди", - додав співрозмовник.

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Топ коментарі

  • Luk Viktor
    Неназваний ????
    В нас теж є такий - дЄрмак!
    Ні за що не відповідає - але КОЛИШЕ ВСІХ!
  • Ivanna Myroslavska
    1 лютого ЄС покаже Україні великий хрен від допомоги, бо чекає дозволу надати допомогу від заокеанського дяді Сема, котрий сам вирішив показати нам свого великого хрена замість допомоги. Уявляю усю "важкість" їх дискусій - не можуть вибрати що випити і чим закусити, поки їх руснявий півень у дупу не клюнув.
  • Ан Мур
    нічого там орбан не пом'якшив; і саме через це "дискусії".
    А ОПа ЄрЗе навіть не підніметься з місця, щоб переконувати ключових донорів: Німеччину, Францію, Італію. Щоб в разі чого - забанити орбана нахер.

    Черговий провал зовнішньої політики ЄрЗе - такий висновок.
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