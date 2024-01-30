Країни ЄС ще не домовилися про €50 млрд для України, тривають "важкі" дискусії, - Sky News

Країни Європейського Союзу продовжують переговори щодо надання Україні допомоги у розмірі 50 млрд євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Неназваний високопосадовець заявив, що переговори між країнами ЄС щодо допомоги Україні залишаються "важкими" перед спеціальним самітом лідерів ЄС, який відбудеться у четвер, 1 лютого.

Така ситуація спостерігається попри те, що уряд Угорщини пом'якшив свою позицію щодо 50 млрд євро для України з умовою, що такий крок переглядатимуть щороку.

"Ми ще не дійшли згоди", - додав співрозмовник.

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