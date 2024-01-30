ЗСУ сьогодні уразили радіолокаційну станцію російської ППО в окупованому Криму, - СтратКом
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Українські військові успішно уразили радіолокаційну станцію російської системи протиповітряної оборони поблизу с. Роздольне в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Вранці 30 січня Збройні сили України успішно уразили радіолокаційну станцію російської системи ППО поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму", - ідеться в повідомленні.