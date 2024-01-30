Рашисти вдарили по Харківському району (оновлено)

Російські окупаційні війська завдають ударів по Харкову.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У Харкові чутно серію вибухів. Будьте обережні", - йдеться в повідомленні.

Глава ОВА Синєгубов закликав до відбою тривоги не залишати укриттів.

Згодом очільник обладміністрації заявив: "Окупанти знову завдали ударів по Харківському району. На цю хвилину - без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється".

Напередодні Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

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