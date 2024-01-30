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"Армія дронів" за тиждень знищила 87 окупантів та уразила 309 опорних пунктів ворога, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

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Із 22 до 29 січня 2024 року оператори "Армії дронів" ліквідували 87 окупантів та багато одиниць ворожої техніки.

Про це в своєму телеграм-каналі написав віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Підрозділи БпЛА за минулий тиждень уразили 26 російських танків, 54 бойові броньовані машини, 85 вантажівок і 87 окупантів.

Що важливо - є відеопідтвердження кожної відмінусованої одиниці", - йдеться в повідомленні.

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Армія дронів
"Армія дронів": втрати РФ за тиждень

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