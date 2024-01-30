"Армія дронів" за тиждень знищила 87 окупантів та уразила 309 опорних пунктів ворога, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Із 22 до 29 січня 2024 року оператори "Армії дронів" ліквідували 87 окупантів та багато одиниць ворожої техніки.