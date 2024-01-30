Трьом бойовикам, які воювали проти Сил оборони України на Запорізькому напрямку, оголошено про підозру в держзраді, - Офіс Генпрокурора

Три громадянина України, які воювали на боці ворога, отримали підозру від прокуратури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального прокурора.

Вони підозрюються у державній зраді.

Як зазначається, у 2023 році троє мешканців Донеччини добровільно вступили на службу до військових підрозділів РФ.

"Після укладення контрактів із міноборони РФ та проходження "курсів" бойової підготовки один із них був призначений командиром відділення 108-го десантно-штурмового полку збройних сил країни-агресора. Інші двоє поповнили лави 234-го десантно-штурмового полку рф та 71-го мотострілкового полку російських військ", - йдеться в повідомленні.

Після цього, усі троє в складі угруповань російської армії брали активну участь у бойових діях проти Сил оборони України на Запорізькому напрямку.

"У листопаді та наприкінці грудня 2023 року підозрювані були взяті у полон українськими захисниками під час бойових зіткнень у районі Роботиного та Вербового Запорізької області та передані правоохоронним органам", - пишуть в прокуратурі.

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