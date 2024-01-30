Орбан залишився сам на полі бою, він єдиний явний антиукраїнський політик, - Туск

Саміт ЄС у Брюсселі концентруватиметься на тому, як допомогти Україні.

Про це на пресконференції заявив глава польського уряду Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Багато змінилося в Європі від початку війни. Віктор Орбан залишився сам на полі бою, він єдиний настільки явно антиукраїнський політик", - підкреслив польський прем’єр.

Туск зауважив, що після свого останнього візиту до Києва (22 січня. - Ред.) він знає, що Україна також переконуватиме Угорщину з надією на досягнення якогось консенсусу.

Прем'єр наголосив, що рішучість серед європейських лідерів щодо підтримки України зараз значна.

"Я ще не бачив такої однозначної позиції і рішучості у жодній справі, як у цей момент щодо збільшення військової і фінансової допомоги для України під час війни. Без сумніву, Віктор Орбан постане перед дуже серйозним випробуванням. Усе вказує на те, що так чи інакше ми знайдемо якесь рішення на підтримку України - з Орбаном чи без. Але краще було б, і ми всі краще б почувалися в цій ситуації, якби єдність Європи в цьому питанні була збережена. І ми над цим працюємо", - сказав Туск.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що не вважає Орбана проросійським політиком.

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