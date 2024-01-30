Нідерландська партія BBB (Фермерсько-громадянський рух) закликає повертати українських біженців в "безпечні регіони" України

Нідерландська партія BBB (Фермерсько-громадянський рух) вважає, що українців варто повернути додому в "безпечні регіони"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NOS.

У Нідерландах партія BBB (Фермерсько-громадянський рух) хоче розглянути питання повернення українців, які перебувають у країні через повномасштабне вторгнення Росії, "у безпечні куточки України".

"ВВВ у Палаті представників вважає, що варто серйозно розглянути питання повернення українських біженців у безпечні куточки власної країни", - зазначено в повідомленні.

"Ми не можемо всіх тут розмістити", - заявила депутат партії Мона Кейзер під час дебатів у парламенті, присвячених бюджету для надання притулку.

На її думку, українським біженцям у деяких частинах України нема чого боятися війни. Захід України їй видається відносно стабільним.

Вона сказала, що читала про гірськолижний курорт на південному заході України: "Це так далеко від фронту, як Альпи".

Читайте також: Нардеп Цимбалюк про ідею Зеленського передавати допомогу біженцям через уряд України: Мало держав на це погодяться

Кейзер також поцікавилася, якою буде позиція кабінету міністрів Нідерландів, якщо Київ попросить відправити назад українських чоловіків призовного віку. За її словами, ймовірно, сотні тисяч військовозобов’язаних перебувають за кордоном, зокрема і в Нідерландах.

Партії GroenLinks-PvdA (Зелені ліві - Трудова партія) і D66 (Демократія 66) не підтримують таку позицію.

Депутат від D66 Анне-Марійке Подт сказала, що політики не можуть визначати, яка частина країни безпечна.

Джуліан Бушофф із GroenLinks-PvdA назвав пропозиції BBB "тривожними". Він розкритикував ідею BBB про можливість відправлення біженців назад до країни, яка перебуває у стані війни.

Крім того Мона Кейзер з партії BBB також пропонує, щоб українці, які знайшли роботу в Нідерландах, оплачували оренду житла та витрати на медичне обслуговування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвегія посилить заходи контролю за українськими біженцями