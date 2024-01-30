Комітет з політичних питань ПАРЄ прийняв проєкт резолюції щодо вилучення заморожених активів РФ

Комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у проєкті резолюції заявив, що Росія як держава-агресор повинна забезпечити "повну компенсацію за шкоду, завдану її міжнародно-протиправними діями".

Про це повідомляється на сайті ПАРЄ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, проєкт резолюції, заснований на доповіді Лулзіма Баші (Албанія, ЄНП/КД). У ньому комітет заявляє, що Росія, як держава-агресор, повинна забезпечити "повну компенсацію за шкоду, завдану її міжнародно-протиправними діями, включаючи руйнування інфраструктури, загибель людей, економічні труднощі та інші несприятливі наслідки".

Тепер приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських суверенних активів тепер мають бути "передані в розпорядження для відбудови України. Станом на червень 2023 року задокументовані збитки інфраструктурі та економіці України, завдані агресією Росії, оцінювалися в 416 мільярдів доларів США.

Комітет висунув пропозицію про створення "міжнародного компенсаційного механізму" під егідою Ради Європи, що включатиме міжнародний трастовий фонд, до якого мають бути внесені російські активи, що належать державам-членам Ради Європи та державам, що не є членами Ради, а також "неупереджену та ефективну" міжнародну комісію з розгляду претензій, поданих Україною та іншими суб'єктами, які постраждали від агресії.

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Комітет закликав держави-члени Ради Європи та держави, які не є членами Ради Європи, які володіють російськими активами, "активно співпрацювати" у передачі цих активів до такого механізму - за підтримки ЄС, США та G7.

"Згідно з міжнародним правом, держави мають повноваження вживати контрзаходів проти держави, яка серйозно порушила міжнародне право. Зараз настав час для країн-членів Ради Європи перейти від санкцій до контрзаходів", - заявили в комітеті, додавши, що легітимність таких контрзаходів залишається "незаперечною" в рамках суверенного імунітету.

Доповідь буде обговорена "в належний час" на Асамблеї, яка об'єднає парламентарів із 46 держав-членів Ради Європи.

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