Європа має організуватися для підтримки України в разі скорочення допомоги США, - Макрон

Якщо США припинять або скоротять допомогу Україні, країни Європи мають продовжувати підтримувати український народ, зокрема в економічній та військовій сферах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон.

"Ми маємо так організуватися, щоб у разі, якщо США зроблять суверенний вибір на користь припинення або скорочення цієї допомоги, це не мало б жодного негативного впливу на ситуацію в Україні", - сказав Макрон.

"Ми, європейці, маємо продовжувати підтримувати український народ, зокрема у сфері економіки, у військовій сфері", - зазначив французький президент.

Макрон додав, що допомагати Києву необхідно в довгостроковій перспективі.

Також читайте: Наш обов’язок - зробити перемогу Росії неможливою, - Макрон