Спрощено систему виплат сім’ям полонених, зниклих безвісти та загиблих військовослужбовців, - Міноборони

Уряд ухвалив відповідну постанову "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. №884 і від 28 лютого 2022 р. №168" на своєму засіданні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У повідомленні зазначається: "Тепер Міністерство оборони отримує спрощений доступ до деяких державних реєстрів та можливості електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Це дозволить оперативно встановлювати членів родини, яким належить грошове забезпечення військовослужбовців, захоплених у полон або зниклих безвісти. Зміни також стосуються встановлення повного кола членів сім'ї загиблих, яким належить одноразова грошова допомога в розмірі 15 мільйонів гривень.

"Наша чітка позиція: родичі загиблих, зниклих безвісти або полонених воїнів не мають витрачати час та зусилля на доведення очевидних для них речей. Якщо у держави є така інформація – це відбуватиметься автоматично після відповідної перевірки громадян. Взаємодія із державними реєстрами створює саме таку систему. Це значно спростить і прискорить процес виплат родинам. Дякуємо за принципову позицію Віцепрем’єр-міністру України Ірині Верещук, завдяки якій ці зміни вдалося впровадити максимально оперативно", – заявила заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова.

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