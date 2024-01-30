Расмуссен вважає, що Україні потрібно дати запрошення в НАТО в липні

Україна повинна отримати запрошення до Північноатлантичного альянсу на саміті, що відбудеться у Вашингтоні в липні.

Про це колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив на спільному з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком брифінгу в Києві щодо офіційного запуску Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції, яка має сприяти цьому процесу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На його думку, таке рішення може позбавити російського диктатора Володимира Путіна стимулу продовжувати війну проти нашої країни та прокласти шлях до миру.

"Я не приховуватиму: на мою думку, запрошення (до Альянсу - ред.) має бути надане Україні вже на саміті НАТО в липні. Я знаю: це буде суперечливе і безпрецедентне рішення, якщо ми запросимо до НАТО країну, яка вже перебуває у стані війні", - сказав ексгенсекретар.

Він зазначив, що скептики наведуть контраргумент про те, що "поки триватиме війна, НАТО не може надати запрошення Україні", але Расмуссен вважає, що це дуже небезпечно, тому що посилюватиме намір Путіна продовжувати війну.

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"Це де-факто дає Путіну право вето, і, вочевидь, це неприйнятно. Ось чому я вважаю, що ми маємо надати запрошення і продемонструвати, що ми щирі, коли кажемо, що Україна приєднається до Альянсу, і скаже Путіну: тобі цьому не запобігти, ми не дозволимо тобі перемогти у цій війні, Україна є невідʼємною частиною НАТО", - підкреслив він.

Крім того, Захід не може дозволити досягти Путіну хоч якогось успіху в Україні, тому що це буде сигнал решті світу.

"Якщо Путін може забрати Крим, тоді я можу забрати Тайвань. Це факт", - пояснив Расмуссен.

Він додав, що міжнародна робоча група займеться тим, як саме використати запрошення України для зупинення війни.

"Щоби ми могли сказати: запрошення торує шлях до миру", - резюмував колишній секретар.

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