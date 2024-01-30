Прокуратура розпочала провадження за фактом вбивства окупантами мирного мешканця в Олешках
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Херсонська обласна прокуратура відкрила провадження через вбивство чоловіка в Олешках на Херсонщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Зазначається, що підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення у медіа про те, що 10 січня 2024 року в тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області російські військові влаштували стрілянину.
Унаслідок хаотичного ведення вогню було вбито місцевого мешканця.
Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини.