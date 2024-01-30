Генеральні інспектори зі США обговорили з Умєровим важливість нагляду та забезпечення підзвітності американської допомоги
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Генеральні інспектори Державного департаменту, USAID і Міністерства оборони США провели зустріч з міністром оборони України Рустемом Умєровим.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у твіттері.
"Сьогодні генеральні інспектори Державного департаменту, USAID і Міністерства оборони США зустрілися з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Ми обговорили важливість нагляду та забезпечення підзвітності американської безпекової допомоги та зусилля Міністерства оборони щодо здійснення такого нагляду", - написала Брінк.