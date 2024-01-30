Польща має намір стати економічним хабом для відбудови України, - Сікорський
Про це головний польський дипломат сказав під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у вівторок у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Варшава хоче бути для України не лише військовим, а й економічним хабом з відбудови країни.
"Ми говоритимемо про відбудову України. Польща хоче бути не лише військовим, а й економічним хабом для відбудови України, але спочатку треба перемогти у війні", - зазначив Сікорський.
За його словами, війна показала, що Веймарський трикутник може бути важливим форумом співпраці і джерелом хороших задумів щодо майбутнього ЄС. Міністр зауважив, що нещодавно зустрічався з главою МЗС Франції Стефаном Сежурне, під час цієї зустрічі узгоджено подальшу співпрацю у Веймарському трикутнику.
"Сподіваюся, що вже незабаром на нашому рівні ми матимемо змогу зустрітися в Парижі і, звичайно, Україна буде однією з головних тем переговорів", - наголосив Сікорський.
За його словами, підтримка України є інвестицією в європейську безпеку.
Він сподівається, що незабаром буде вирішено проблему створення європейського фонду для допомоги Україні.
"Я сподіваюся, що в лютому вдасться узгодити виділення 5 млрд євро для України на цей рік",- підкреслив польський міністр.
Він також висловив сподівання на успішне завершення процесу євроінтеграції України.