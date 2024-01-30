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Польща має намір стати економічним хабом для відбудови України, - Сікорський

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Польща має намір стати економічним хабом для відбудови України, - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про бажання його країни стати економічним хабом з відбудови України

Про це головний польський дипломат сказав під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у вівторок у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Варшава хоче бути для України не лише військовим, а й економічним хабом з відбудови країни.

"Ми говоритимемо про відбудову України. Польща хоче бути не лише військовим, а й економічним хабом для відбудови України, але спочатку треба перемогти у війні", - зазначив Сікорський.

За його словами, війна показала, що Веймарський трикутник може бути важливим форумом співпраці і джерелом хороших задумів щодо майбутнього ЄС. Міністр зауважив, що нещодавно зустрічався з главою МЗС Франції Стефаном Сежурне, під час цієї зустрічі узгоджено подальшу співпрацю у Веймарському трикутнику.

"Сподіваюся, що вже незабаром на нашому рівні ми матимемо змогу зустрітися в Парижі і, звичайно, Україна буде однією з головних тем переговорів", - наголосив Сікорський.

За його словами, підтримка України є інвестицією в європейську безпеку.

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Він сподівається, що незабаром буде вирішено проблему створення європейського фонду для допомоги Україні.

"Я сподіваюся, що в лютому вдасться узгодити виділення 5 млрд євро для України на цей рік",- підкреслив польський міністр.

Він також висловив сподівання на успішне завершення процесу євроінтеграції України.

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Топ коментарі

  • Serhiy Talatynnik
    А фермера заблокують з перевізниками той хаб і шо? Потім як то все відбудовувати?
  • Олександр САТ РЕМ
    Перекладаю - бабло і матеріали з Польщі, рабсила з України.
    Польщі не вигідна сильно економічно Україна. Це вже видно по їхній економічній політиці.
    А от заробити на відбудові України - це так
  • alex f81564ec
    Пшекам наша війна це взагалі фарт неймовірний. Вимели пару мільйонів нашого працездатного населення яке зараз працює на їхню економіку, зіпхнули сюди весь свій радянський збройовий мотлох, завалили ринок своїми товарами, а тепер чекають щоб ще й на відбудові підігріться
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