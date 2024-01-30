У Полтавській області ввечері 30 січня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Влучень не зафіксовано, - ОВА (оновлено)

Ввечері 30 січня у Полтавській області пролунали вибухи. Перед тим у області було оголошено повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне. Полтава".

Звуки вибухів у Полтаві було чути близько восьмої години вечора.

В командуванні Повітряних сил Збройних сил України перед тим попереджали про загрозу ворожих ударів по Кременчуку Полтавської області.

"Кременчук - в укриття!.. Повторні пуски в напрямку Кременчука!" - йдеться в оголошенні.

У Полтаві було чутно звуки вибухів, повідомили Суспільному місцеві жителі.

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Пізніше керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін у телеграмі зазначив: ""Знову було гучно в області. Чергова ворожа атака. За попередньою інформацією, влучань на території Полтавщини не зафіксовано", - написав він.