Зеленський все ж таки відправить у відставку Залужного, - Financial Times
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times із посиланням на чотирьох осіб, знайомих із перебігом обговорення.
За даними видання, у понеділок, 29 січня, президент запропонував Залужному нову посаду радника з оборони. Генерал відмовився.
Проте Зеленський дав зрозуміти, що звільнить Залужного, незалежно від його згоди на посаду радника, пише FT.
У матеріалі вказується, що ймовірна відставка Залужного стане найбільшою перестановкою у військовому командуванні України з початку повномасштабного вторгнення Росії.
При цьому звільнення не може бути реалізовано протягом деякого часу після того, як повідомлення про це з’явилися напередодні у ЗМІ, пише FT.
Видання зазначає, що відносини між президентом і головнокомандувачем ЗСУ погіршилися в листопаді - після того, як контрнаступ України не досягнув своїх результатів. Тоді Залужний заявив, що війна зайшла в "глухий кут", унаслідок чого президент і його команда піддали генерала критиці.
Відставка Залужного
Раніше джерела повідомляли про те що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади.