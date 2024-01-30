Новини

Зеленський все ж таки відправить у відставку Залужного, - Financial Times

70 334370
Зеленський все ж таки відправить у відставку Залужного, - Financial Times
Президент України Володимир Зеленський має намір зняти головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з його посади

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times із посиланням на чотирьох осіб, знайомих із перебігом обговорення.

За даними видання, у понеділок, 29 січня, президент запропонував Залужному нову посаду радника з оборони. Генерал відмовився.

Проте Зеленський дав зрозуміти, що звільнить Залужного, незалежно від його згоди на посаду радника, пише FT.

У матеріалі вказується, що ймовірна відставка Залужного стане найбільшою перестановкою у військовому командуванні України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Читайте також: Відставка Залужного - шанс на план 2024. У нього проблеми з алкоголем, - "слуга народу" Безугла

При цьому звільнення не може бути реалізовано протягом деякого часу після того, як повідомлення про це з’явилися напередодні у ЗМІ, пише FT.

Видання зазначає, що відносини між президентом і головнокомандувачем ЗСУ погіршилися в листопаді - після того, як контрнаступ України не досягнув своїх результатів. Тоді Залужний заявив, що війна зайшла в "глухий кут", унаслідок чого президент і його команда піддали генерала критиці.

Відставка Залужного

Раніше джерела повідомляли про те що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Sarah Connor
    Зеленський ! Напиши заяву на звільнення за власним бажанням!
  • Светлана Науменко
  • Власов Сергей b3083465
    НОВИНИ ПРАВДИ
    «Я отримав конфіденційну інформацію, яка заслуговує на довіру, сумнівів у її достовірності у мене немає. Згідно з нею президент Зеленський дав окремо усні доручення двом керівникам силових відомств (прізвища мені відомі), які повністю від нього і Єрмака залежні, у "будь який спосіб" і "за будь яку ціну" "нарити" впродовж двох-трьох тижнів "вбивчий" компромат на головнокомандувача ЗСУ генерала Залужного.
    "Компромат" повинен бути такого характеру, щоб змусити Залужного добровільно подати рапорт у відставку. Або, щоб "компромат" виглядав так перед Заходом, в першу чергу, перед президентом США і Пентагоном, що Зеленський змушений був звільнити Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ.
    Один із керівників, як кажуть в народі, "взяв під козирок" і відразу погодився виконати незаконне доручення президента.
    Другий, маючи мужність і порядність, спробував делікатно заперечити Зеленському, що цього не доцільно робити під час війни, оскільки "роздування сфабрикованого компромату" може призвести до "деморалізації армії та інших негативних наслідків у суспільстві". На що Зеленський зауважив, що "деморалізація" армії" і "політична нестабільність" це не його проблема. "Для цього - заявив президент - у мене є служба охорони, поліція і національна гвардія" і пригрозив незговірливому керівнику звільненням.
    Керівник погодився "обережно провести оперативну перевірку" Залужного. Та, будучи порядним, попередив Залужного, що президент дав команду зібрати на нього компромат.
    Головнокомандувач ЗСУ спокійно зауважив: "Хай шукають. У мене немає офшорів, нерухомості, віл, яхт за кордоном. У мене є лише солдати, офіцери, які для мене рідні, як моя сім'я та Україна…".

    Перерили все, що тільки можна було перерити, перевернули все вверх дном, перевіряли навіть довоєнні закордонні відрядження Залужного і як він писав і захищав свою дисертацію. Проте нічого компрометуючого не знайшли.
    Яка була реакція Зеленського на результати перевірки здогадатися не важко, враховуючи його характер і психотип.

    20 січня мною були опубліковані закриті соціологічні дослідження нашої організації, проведені в середині місяця, які засвідчили про стрімке падіння довіри до президента Зеленського і підконтрольних йому силових структур. Реально йому довіряє менше третина населення країни.
    Парламенту довіряє 13% українців, уряду - 22%. Впала довіра до СБУ (51%) і до національної поліції (38%). Довіра до суддів складає лише 10%, до прокурорів - 7%.
    У президентському рейтингу Зеленського підтримує лише 25% (Порошенка - 22%).
    Найбільша довіра українців до ЗСУ - 97% і їх головнокомандувача Валерія Залужного - 94%.
    Закриті соціологічні дослідження показують, що якби вибори Президента України були в середині січня, то Валерій Залужний переміг би у першому турі. За нього проголосували б майже дві третини виборців (65%).
    Ось чому у Зеленського така заздрість, неповага, ненависть до генерала Залужного і нестерпне бажання звільнити його з посади головнокомандувача ЗСУ.»

    Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,
    генерал-лейтенант СБУ
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини