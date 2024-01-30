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Кабмін схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію

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Кабмін схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію
Кабінет міністрів України передав Верховній Раді оновлений законопроєкт про мобілізацію.

Інформація про це з'явилась в телеграм-каналі Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначено в повідомленні, коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

"Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних", - пишуть у Міноборони.

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Основні положення законопроєкту:

Визначеність

  1. Визначаємо чіткий термін служби на період воєнного стану.
  2. Люди з інвалідністю всіх груп - звільнені від військової служби.
  3. Добровольці по мобілізації мають відстрочку на 2 місяці для вирішення особистих питань і підготовки до мобілізації.

Можливість відпочити

  1. Щорічна основна відпустка під час дії воєнного стану протягом календарного року може надаватись частинами. (Не менше 15 календарних днів)
  2. Військовослужбовці звільнені з полону - отримають додаткові 90 днів відпустки. (Із збереженням грошового забезпечення, якщо вони вирішили продовжити службу.

Зручність

  1. Людині не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або в ЦНАП. Електронний кабінет буде створений на базі реєстру військовозобов'язаних "Оберіг".
  2. Можна переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК. Після переїзду потрібно буде стати на облік за новою адресою.

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Навченість

  1. Після мобілізації всі громадяни проходять обовʼязкову військову підготовку 2-3 місяці. Людина не може бути відправлена одразу на фронт після мобілізації.
  2. Строкова служба скасовується. Замість неї запроваджуємо базову військову підготовку. Людина віком 18-24 років самостійно обирає, коли пройти військову підготовку. Сама підготовка займає максимум 5 місяців, при цьому за людиною зберігається її робоче місце, чого зараз немає в чинному законодавстві.

Рівність

  1. Робимо облік для всіх.
  2. Виключаємо право на відстрочку від призову у державних службовців. Працівників БЕБ, ДБР, Державної виконавчої служби. Працівники Нацполу, ДБР, НАБУ, прокуратури, БЕБ, Служби судової охорони та патронатної служби більше не матимуть відстрочки. Державні службовці бронюються як всі. Категорія "Б" та "В" - 50% від військовозобовʼязаних в певному органі. Голови міських та селищних рад, територіальних громад - мають бронь. Військовозобовʼязані, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування - 50% від військовозобовʼязаних.

Забезпеченість

  1. Грошове забезпечення мінімум 20 тис. грн за місяць без врахування додаткової винагороди.
  2. Додаткова винагорода на період дії воєнного стану від 30 до 100 тис. грн.

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Топ коментарі

  • Flying Eagle
    Ціль одна - закрутити гайки ще сильніше, довести українців, що залишились в своїй країні до точки кипіння або відчаю. Тому чим довше цю хрінь прийматимуть, тим краще.
  • Yury Negrey ffa0eb00
    Прочитав по діагоналі, шо сказати, всі драконівські норми залишились, про блокування водійских прав, банківских рахунків і взагалі всього майна, про реквізицію на потреби війська ТЗ, нерухомості і будь чото, про електроні повістки в якійсь кабінет призовника, якому ви забов'язані зареєструватися, і повістка вважається отриманою, як тільки вам її відправили.
    Узагальнюючи це даже не рашка, це північнокорейський варіант повного рабства. Десь так.
    А і шоб ви розуміли пільг там неяких додаткових немає, бо на це нема грошей, бо всі гроші скомуніздили в міністерстві оборони на закупівлі зброї...
  • ВАСЯ Теркин 7ea02976
    АГА-АГА уся ця корумпована мразота, яка 30 років розкрадала Україну та обкрадала Громаду України на мільярдні кошти, тисячі гектарів землі та родючих полів, та зробила УКРАЇНЦІВ закордонними БАТРАКАМИ, тепер щось там мичить про нову мобілізацію, щоб УКРАЇНЦІ та ЇХНІ ДІТИ, тепер боронили ними награбовані та прихватизовані землі, Коломойськими, Пітушенками, Тимошенками, Гройсманами, Свинарчуками, Чайківськими, Пінчуками, Ахметовими, Вовками, Ярославськими, Ющами, Палицями, Балогами, Яцинюками, Суркісами, Косюками, Бахматюками, Кернисами, Добкінами, Веревськими, Кролевецькими, Іванчиками,Гороянами, Хорошковськими та усією іншою наволоччю шахраїв-держмахінаторів у корумпованій владі, і тих що відсиджується у батальйоні "монако", «відень», «льондон», «дубай», «куршавель»...!!!

    А де мобілізація дітей цієї корумповано злодійської мразоти…???!!!

    УСЯ розграбована та ПРИХВАТИЗОВАНА різними СХЕМАМИ земля в УКРАЇНІ цією наволоччю має бути НЕГАЙНО НАЦІОНАЛІЗОВАНА на користь НАРОДУ УКРАЇНИ...!!!

    ПРАВО на цю УКРАЇНСЬКУ землю мають мати ті ХТО ЗА НЕЇ ВОЮЄ І БОРОНИТЬ ЇЇ СВОЇМ ЖИТТЯМ....!!!

    Р/s… Журналісти мають ВИСВІТЛИТИ усіх власників латифундистів та усіх тих глибоко-законспірованих власників КІПРСЬКИХ КОМПАНІЙ, що володіють Землями України де відбуваються зараз БОЙОВІ ДІЇ і де прості, хлопці, юнаки, сформовані мужчини -ГЕРОЇ УКРАЇНИ, ПРОЛИВАЮТЬ СВОЮ КРОВ та БОРОНЯТЬ цю землю своїм ТІЛОМ ТА ЗДОРОВЯМ та віддали за неї, НАЙДОРОЖЧЕ СВОЄ ЖИТТЯ…!!!
    Топ 100 латифундистів України; https://latifundist.com/rating/top100#351

    У Хорошковського забрали 65 га лісу на березі Дніпра вартістю понад 1,5 млрд грн: https://censor.net/ua/n3470168

    Мільярдер Косюк отримав від держави 812 мільйонів ...

    https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/5/642319/
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