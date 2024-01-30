Нідерланди, Німеччина й Польща домовились пришвидшити рух військ НАТО на східний фланг Альянсу
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це пише Reuters.
Представники трьох країн-членів НАТО підписали листа про наміри тіснішої співпраці в межах проєкту військової мобільності Європейського Союзу під час форуму Європейського оборонного агентства у Брюсселі.
Голова Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сказала журналістам про важливість мати умови для швидкого розгортання військ до того, як виникне будь-який імовірний конфлікт.
"Географія така, яка вона є. Це означає, що ви повинні мати можливість швидко перекинути війська з Нідерландів через Німеччину до Польщі", – пояснила вона.
Як зазначається, унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році і НАТО, і Європейський Союз почали прискорювати підготовку на випадок військового конфлікту з Москвою. За такого сценарію вони повинні будуть відправити значні військові підкріплення через порти Північного моря через Німеччину й Польщу на східний фронт.
Тим часом сили НАТО досі керуються цілою низкою різних правил, починаючи від попередження, необхідного для відправлення боєприпасів, і закінчуючи допустимою довжиною військових конвоїв.
В Альянсі ще минулого року попереджали країни-члени про вплив бюрократичної тяганини на пересування військ по Європі, запропонувавши як вирішення створення "військового Шенгену".