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Харків зазнав $10 млрд збитків унаслідок російських ударів по місту, - Терехов

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Харків зазнав $10 млрд збитків унаслідок російських ударів по місту, - Терехов
Нинішнього року в Харкові планують відновити 57 шкіл і 157 багатоповерхівок, пошкоджених унаслідок бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міський голова Ігор Терехов під час засідання Регіонального офісу міжнародного співробітництва Харківської області.

"У 2024 році ставимо за мету відновити 57 шкіл, які тією чи іншою мірою було пошкоджено, і ще 157 багатоповерхових будинків", - цитує Терехова пресслужба.

За його словами, внаслідок російської збройної агресії в місті пошкоджено 65% закладів охорони здоров'я, 56% навчальних закладів і 35% закладів культури.

Він повідомив, що загальна шкода, завдана Харкову з урахуванням недавніх ворожих ударів, становить $10 млрд.

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Топ коментарі

  • я гражданин Украины
    терехов латентний "ждун" колорадський
  • AbOriginal_UA
    А сколько ты, пёс смердящий, с гепой и допой украли у жителей Харькова ???
  • Галина Боброва 94427cf0
    Скупой платит дважды
    Терехов в свое время на переименование улиц с имен русских ПАЛАЧЕЙ на имена украинских патриотов пожадничал?
    Говорил - неначаси
    Теперь Терехов платит
    Ужасно,конечно
    Но иногда за справедливость приходится дорого платить
    И я жду справедливости для главного ШАШЛЫЧНИКА
    Для ГЛАВНОГО РАЗМИНИРОВАТЕЛЯ ЧОНГАРА
    И ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ОМАНУ И ВАГНЕРГЕЙТУ
    Еханый - это ж на сколько он сядет?
    Пианист херов....
    Может,хоть в тюрьме научится играть на фортепиано не только членом?
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