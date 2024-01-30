Протягом 30 січня росіяни завдали 5 ракетних та 63 авіаційні удари, здійснили 39 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб
4493
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 30 січня 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби відбулось 78 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура".