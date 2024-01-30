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Законопроєкт Кабміну пропонує проводити демобілізацію військових через 36 місяців від початку служби

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Законопроєкт Кабміну пропонує проводити демобілізацію військових через 36 місяців від початку служби
Кабінет міністрів України пропонує звільняти зі служби військовослужбовців, які безперервно 36 місяців прослужили під час дії воєнного стану.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну норму містить законопроєкт №10449, зареєстрований у Верховній Раді 30 січня.

Умовою для цього також є закінчення терміну контракту. Звільнення таких військовослужбовців здійснюватиметься у строки, визначені рішенням ставки Верховного Головнокомандувача.

Водночас демобілізуватися зможуть військовослужбовці з-поміж осіб з інвалідністю (всіх груп) та звільнені з полону, а також у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - у разі неможливості використання на службі (для вищого офіцерського складу).

Демобілізація може бути передбачена і в разі обрання особи народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим (якщо військовослужбовці не виявили бажання продовжувати військову службу), у зв'язку з призначенням (обранням) на посаду судді, судді Конституційного суду України, члена Вищої ради правосуддя (ВРП), члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голови Служби дисциплінарних інспекторів ВРП, його заступника, дисциплінарного інспектора ВРП.

Попередня версія законопроєкту про мобілізацію (№10378) також передбачала можливість демобілізації після 36 місяців безперервної служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію

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  • ZoV KobZona
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