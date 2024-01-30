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Німецькі ВПС підняли в повітря винищувач через те, що російський військовий літак залетів у міжнародний повітряний простір

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Німецькі ВПС підняли в повітря винищувач через те, що російський військовий літак залетів у міжнародний повітряний простір
Німецький винищувач був піднятий у повітря сьогодні 30 січня для перехоплення російського військового літака.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВПС Німеччини у Twitter(X).

У ВПС зазначають, що винищувач піднявся на злітну смугу А з Лааге і виявив російський військовий літак у міжнародному повітряному просторі над Рюгеном.

Він супроводжував його протягом короткого часу, перш ніж той повернув назад на схід.

"Військовий літак Іл-20М летів без сигналу транспондера", - пояснено в повідомленні.

У Німеччині уточнили, що в перехопленні брала участь 71-ша тактична ескадрилья ВПС "Ріхтгофен". Військове з'єднання оснащене винищувачами Eurofighter Typhoon.

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Топ коментарі

  • евгений коноваленко 972d00ac
    летів з виключеним транспордером..
    то чому не збили..
    всрались??
  • чудини xelbyb
    відкликали ліцензію на Кока-колу.
  • valentyna 7f6f0f14
    Ну ти явно не внук козака а павлика морозова який родину продав заради тупої ідеї соціалізму
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