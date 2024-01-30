Німецькі ВПС підняли в повітря винищувач через те, що російський військовий літак залетів у міжнародний повітряний простір

Німецький винищувач був піднятий у повітря сьогодні 30 січня для перехоплення російського військового літака.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВПС Німеччини у Twitter(X).

У ВПС зазначають, що винищувач піднявся на злітну смугу А з Лааге і виявив російський військовий літак у міжнародному повітряному просторі над Рюгеном.

Він супроводжував його протягом короткого часу, перш ніж той повернув назад на схід.

"Військовий літак Іл-20М летів без сигналу транспондера", - пояснено в повідомленні.

У Німеччині уточнили, що в перехопленні брала участь 71-ша тактична ескадрилья ВПС "Ріхтгофен". Військове з'єднання оснащене винищувачами Eurofighter Typhoon.

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