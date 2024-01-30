У Харкові пролунали вибухи. Область атакували 6 БПЛА, - Синєгубов (оновлено)
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Спочатку Синєгубов попередив про загрозу застосування ворожих БПЛА.
Після чого написав, що у Харкові чутно вибухи.
Мер міста Ігор Терехов повідомив, що росіяни вдарили шахедом по "району житлової забудови".
"Удар "шахеда" по місту. Район житлової забудови, є пожежа на місці потрапляння. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - написав він.
Пізніше Синєгубов повідомив про те що окупанти спрямували на область мінімум 6 ворожих БПЛА.
Голова ОВА розповів про влучання у Харкові.
"Є влучання у приватний житловий будинок в Салтівському районі Харкова. Також зафіксовані пошкодження в Слобідському районі. Рятувальники ліквідовують пожежу в магазині", - написав він.
За його інформацією, три цивільні людини отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес. Медики екстренки надали допомогу на місці.