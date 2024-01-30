У Харкові пролунали вибухи. Область атакували 6 БПЛА, - Синєгубов (оновлено)

Ввечері 30 січня у Харкові пролунали вибухи.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Спочатку Синєгубов попередив про загрозу застосування ворожих БПЛА.

Після чого написав, що у Харкові чутно вибухи.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що росіяни вдарили шахедом по "району житлової забудови".

"Удар "шахеда" по місту. Район житлової забудови, є пожежа на місці потрапляння. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - написав він.

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Пізніше Синєгубов повідомив про те що окупанти спрямували на область мінімум 6 ворожих БПЛА.

Голова ОВА розповів про влучання у Харкові.

"Є влучання у приватний житловий будинок в Салтівському районі Харкова. Також зафіксовані пошкодження в Слобідському районі. Рятувальники ліквідовують пожежу в магазині", - написав він.

За його інформацією, три цивільні людини отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес. Медики екстренки надали допомогу на місці.

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