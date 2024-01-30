Припинення допомоги Україні для США – це гол у власні ворота, - голова ЦРУ Бернс
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на статтю Бернса для журналу Foreign Affairs
На думку голови ЦРУ, Росія вже програла війну на багатьох рівнях, втративши щонайменше 315 тисяч російських військових і дві третини довоєнного танкового парку, а також не наблизившись до стратегічної мети – захопити Київ і підкорити Україну.
Він також вважає, що вторгнення підірвало владу Путіна, свідченням чому став заколот ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина в червні 2023 року. Водночас той налаштований затягувати війну, сподіваючись, що час – на його боці.
"Ключ до успіху полягає у збереженні західної допомоги Україні. Менш як п'ять відсотків оборонного бюджету США – скромна інвестиція порівняно зі значною геополітичною віддачею для Сполучених Штатів і помітною прибутковістю для американської промисловості", – пише Бернс.
Він наголошує, що подальша допомога Києву зброєю забезпечить йому "сильнішу позицію" в разі ймовірних переговорів, а також дасть шанс забезпечити довгостроковий виграш для України і стратегічний програш для Росії.
"Для Сполучених Штатів вийти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б голом у свої ворота історичного масштабу", – підсумовує голова ЦРУ.