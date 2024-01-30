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США мають надію повернути собі лідерство в допомозі Україні, - Кірбі

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США мають надію повернути собі лідерство в допомозі Україні, - Кірбі
У США сподіваються знову зайняти лідируючі позиції в питанні допомоги Україні.

Про це сказав координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми все ще сподіваємося, президент сподівається на те, що ми зможемо отримати додаткове фінансування та повернутися до статусу світового лідера в підтримці України", - сказав Кірбі у відповідь на прохання прокоментувати песимістичні настрої в Європі щодо спроможності США продовжувати допомогу Україні.

Він додав, що інші країни дивляться на приклад Сполучених Штатів, тому Конгрес не повинен зволікати з розглядом відповідного запиту Білого дому.

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Топ коментарі

  • Anatoliy likhtser
    Резульаты ,,помощи,, видны сегодня, вместо Ленд-лиза с сотнями танков, получили 31 Абрамс, нужны дела, а не обещания.
    Власть поменяется, хуже не может быть, на лучшее - надежда есть.
  • Людмила Полякова 4b90ec29
    Тільки більше ні цента зеленим покидькам. Тільки медицину і інше спорядження для військовослужбовців.
    Тільки зброю без обмежень у використанні. І тільки за умови що її зможуть нормально використати і не підставлять одразу під ракетні удари росіян по тилу.
  • роман f858c103
    це результат роботи ЗСУ , а не допомоги ! з жовтня не можуть надати допомогу , зате літаки різали точно по графіку .
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