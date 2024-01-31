Окупанти протягом 30 січня 13 разів безуспішно штурмували наші плацдарми на Дніпрі, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо невдалих атак росіян на плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині проятягом 30 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 13 безуспішних спроб штурму позицій наших військ".

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