Новий законопроєкт про мобілізацію пропонує надсилати повістки до електронного кабінету призовника

Новий урядовий законопроєкт про мобілізацію передбачає можливість надсилати повістки про виклик до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) до електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, хоча й не виключає вручення повістки під розписку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у тексті законопрєкту №10449, розміщеному на сайті ВР.

Законопроєкт зобов'язує громадян реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста.

Згідно з документом, днем вручення повістки про виклик до ТЦК та СП є день вручення такої повістки під розписку або день отримання ТЦК та СП повідомлення про доставлення повістки до електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста.

У законопроєкті наголошується, що якщо повістка про виклик до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки направлена до електронного кабінету призовника пізніше 17.00, то вона вважається врученою в робочий день, наступний за днем її відправлення, незалежно від надходження до ТЦК та СП повідомлення про її доставку.

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Законопроєкт також пропонує вважати поважними причинами неявки громадянина до ТЦК та СП перешкоду стихійного характеру, хворобу громадянина, дії країни-агресора або інші обставини, що позбавили його можливості особисто прибути у зазначений пункт та строк.

До поважних причин також належать смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, бабусі) або близького родича його дружини (чоловіка).

Про причини неприбуття громадянин повинен повідомити ТЦК та СП протягом трьох діб від визначених на порядку денному дати та часу прибуття до територіального центру комплектування. У законопроекті також зазначається, що причини неявки до ТЦК та СП мають бути підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше урядовий законопроект №10449 про внесення до деяких законів змін щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку зареєстровано у Верховній Раді 30 січня.