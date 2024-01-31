Зеленський затвердив рішення РНБО про створення державного реєстру санкцій

Президент Володимир Зеленський своїм указом №36/2024 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 січня 2024 року "Про затвердження Положення про Державний реєстр санкцій".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному на сайті глави держави.

Відповідно до статті 107 Конституції України, президент постановив ввести в дію відповідне рішення РНБО.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря РНБО.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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