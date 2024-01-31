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Зеленський затвердив рішення РНБО про створення державного реєстру санкцій

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Зеленський затвердив рішення РНБО про створення державного реєстру санкцій
Президент Володимир Зеленський своїм указом №36/2024 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 січня 2024 року "Про затвердження Положення про Державний реєстр санкцій".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному на сайті глави держави.

Відповідно до статті 107 Конституції України, президент постановив ввести в дію відповідне рішення РНБО.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря РНБО.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Топ коментарі

  • Алекс Скела
    Е-е-е...
    Потужно!
    Втім, коли я попоїм тушеної квасолі з шинкою, то теж можу не гірше!
  • 133133
    Это победа !!!!!!!!!!!!!

    Сектора не было и тут вдруг указ Предидента про реестр санкцій !

    Портнов і Коломойський ясєн пень не війдуть, но потужно !!!
  • 133133
    Кстаті, де і як в Конституції України написано, шо чувак на посаді Президента України не видає свій Указ, а вводить рішення якогось дорадчого органу ?

    Отой шлємазл з Криворожья, якому пожиттєву стипендію дали і який по сувмєстітєльству є його папінькой, може йому нагадати, диплов в його вузі з якої спеціальності цей чорт отримав ?
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