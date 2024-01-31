Новий законопроєкт про мобілізацію пропонує тимчасово заарештовувати кошти ухилянтів, забороняти їм виїздити за кордон та керувати авто

Новий урядовий законопроект про мобілізацію передбачає звернення Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) до судів для тимчасових обмежень на виїзд за кордон, керування автомобілем та накладення арешту на кошти громадянина, який ухиляється від виконання військового обов’язку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у тексті законопроєкту, розміщеному на офіційному сайті ВР.

Згідно із законопроєктом, якщо під час мобілізації військовозобов'язаний або резервіст не являється за повісткою на збірні пункти ТЦК та СП і при цьому відсутня можливість Національної поліції здійснити адміністративне затримання та доставку військовозобов'язаного або резервіста протягом 25 днів до Територіального центру комплектування, то керівник ТЦК та СП протягом п'яти днів відсилає громадянину в електронній формі (у разі якщо він зареєстрований в електронному кабінеті призовника, військовозобов'язаного, резервіста) або у паперовій формі поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення вимоги про виконання обов'язків.

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Якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначений у ній обов'язок (обов'язки) або не з'явився до відповідного ТЦК та СП (закордонна дипломатична установа України, якщо громадянин перебуває за кордоном), ТЦК та СП звертається до суду для тимчасового обмеження такого громадянина у праві виїзду за межі України, у праві керування транспортними засобами, для накладення арешту на кошти, що перебувають на рахунках у банках чи інших фінансових установах або на електронні гроші.

Законопроект застерігає, що обмеження знімаються після того, як зобов'язання на вимогу військовозобов'язаний чи резервіст виконав.

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