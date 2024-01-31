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Новий законопроєкт про мобілізацію пропонує тимчасово заарештовувати кошти ухилянтів, забороняти їм виїздити за кордон та керувати авто

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Новий законопроєкт про мобілізацію пропонує тимчасово заарештовувати кошти ухилянтів, забороняти їм виїздити за кордон та керувати авто
Новий урядовий законопроект про мобілізацію передбачає звернення Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) до судів для тимчасових обмежень на виїзд за кордон, керування автомобілем та накладення арешту на кошти громадянина, який ухиляється від виконання військового обов’язку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у тексті законопроєкту, розміщеному на офіційному сайті ВР.

Згідно із законопроєктом, якщо під час мобілізації військовозобов'язаний або резервіст не являється за повісткою на збірні пункти ТЦК та СП і при цьому відсутня можливість Національної поліції здійснити адміністративне затримання та доставку військовозобов'язаного або резервіста протягом 25 днів до Територіального центру комплектування, то керівник ТЦК та СП протягом п'яти днів відсилає громадянину в електронній формі (у разі якщо він зареєстрований в електронному кабінеті призовника, військовозобов'язаного, резервіста) або у паперовій формі поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення вимоги про виконання обов'язків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий законопроєкт про мобілізацію пропонує надсилати повістки до електронного кабінету призовника

Якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначений у ній обов'язок (обов'язки) або не з'явився до відповідного ТЦК та СП (закордонна дипломатична установа України, якщо громадянин перебуває за кордоном), ТЦК та СП звертається до суду для тимчасового обмеження такого громадянина у праві виїзду за межі України, у праві керування транспортними засобами, для накладення арешту на кошти, що перебувають на рахунках у банках чи інших фінансових установах або на електронні гроші.

Законопроект застерігає, що обмеження знімаються після того, як зобов'язання на вимогу військовозобов'язаний чи резервіст виконав.

Також читайте: Законопроєкт Кабміну пропонує проводити демобілізацію військових через 36 місяців від початку служби

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Топ коментарі

  • 133133
    це тіпа Зеленський не зможе їздить машиною, літать кудись і всім його грошам в Панамі - кірдик
  • Urs
    таке буває, коли пасажири у залі аеропорту вибирають керувати літаком не нудних пузатих і сивих дядьків у синіх одностроях, а веселих аніматорів у п'єксах, які їх забавляли у залі очікування. Коли пхались на борт з криками "хоть паржом" - то їм було весело (крім тих, хто приречено мав летіти з ними на борту). Але ж коли керування бере хтось із пасажирів у салоні - таке буває тільки в американському кіно. Тому дивимось далі відео, яке пасажирам транслює у салон верховний пілот із зачиненої кабіни.
  • Александр Лях 7dd3ee2d
    Спочатку ЗАКОНОМ встановіть ЧЕРГОВІСТЬ мобілізації! Щоб не мордатий тиловий ТЦК-ашник, своєю корумпованою волею, висилав повістки цивільним дідам за 50-т, і "в упор" не помічав 27-ми - 45-ти річних "тилових вояк", "тилових нацгвардійців", "тилових силовиків", кумів, дітей чиновників, митників і мажорів! Не ставте воза перед конем! Спочатку - ЧЕРГОВІСТЬ ЗАКОНОМ ВСТАНОВІТЬ!
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