Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 30 січня уразили 12 районів зосередження окупантів, 5 артилерійських засобів, 2 ЗРК, склад і станцію РЛС, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 30 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження озброєння і військової техніки, 1 складу боєприпасів, 5 артилерійських засобах та 1 радіолокаційній станції противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 28 січня авіація та ракетні війська уразили 6 районів скупчення окупантів, артилерійський засіб та станцію РЕБ, - Генштаб