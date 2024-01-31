Палата лордів закликає уряд Великої Британії передати гроші Абрамовича від продажу "Челсі" на допомогу Україні, - ВВС

Комітет Палати лордів британського парламенту закликав уряд терміново добитися розморозки 2,5 млрд фунтів, отриманих від продажу російським магнатом Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі" і мали витрачати на допомогу українцям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC.

"Ми знаходимо незбагненним те, що уряд досі не вирішив проблему з використанням заморожених коштів від продажу Chelsea FC на підтримку України […] Ми закликаємо уряд застосувати всі юридичні важелі, щоб терміново знайти вихід із цього глухого кута і дати Україні таку потрібну, обіцяну і так давно затримується допомога. Усі кошти мають бути витрачені на територіях, підконтрольних владі України", — йдеться в опублікованій у ніч на середу доповіді комітету Палати лордів у європейських справах.

Роману Абрамовичу, який потрапив під санкції за тісні зв’язки з Кремлем, незабаром після нападу Росії на Україну було дозволено продати "Челсі" лише за умови, що кошти підуть на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від війни. Однак ці гроші й досі лежать замороженими в одному із британських банків.

Заступник міністра закордонних справ у європейських справах Лео Дохерті, роз’яснюючи у грудні ситуацію членам комітету, нагадав, що уряд, видаючи ліцензію на продаж "Челсі", одночасно опублікував офіційну декларацію, в якій заявив, що виручені гроші мають піти на допомогу на території України.

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Проте люди, яких Абрамович найняв управляти цим майбутнім фондом гуманітарної допомоги, доводять, що в ліцензії ця умова щодо території України сформульована не так чітко, і домагаються того, щоб гроші дозволили використовувати за межами України - зокрема, в Ізраїлі.

Поки триває ця юридична суперечка, пустити гроші у справу не можна.

Нова доповідь комітету Палати лордів у європейських справах - це звіт за підсумками парламентського розслідування, під час якого комітет вивчав дієвість санкцій проти Росії та співробітництво Британії та ЄС щодо їх застосування. Питання про гроші за "Челсі" - лише один із другорядних пунктів у великій доповіді.

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У доповіді комітет вказує, наприклад, на те, що Росія успішно обходить обмеження у вигляді стелі цін на її вуглеводні, створивши тіньовий флот танкерів під "зручними прапорами" і організувавши власну систему страхування. Комітет закликає уряд активніше боротися із цим та іншими видами обходу санкцій.

Водночас комітет Палати лордів у європейських справах зазначає, що напад Росії на Україну змусив Британію та ЄС забути про сварки та координувати дії проти Росії - і лорди закликають розширювати цей досвід на багато інших сфер.