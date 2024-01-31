В Авдіївці залишилось менше ніж 1000 цивільних, евакуація ще триває, - начальник МВА Барабаш

Станом на вівторок, 30 січня, в Авдіївці залишається 976 мирних мешканців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

"Це ті, хто від початку "гарячої" фази війни свідомо залишились під обстрілами окупантів, відмовившись від евакуації. Було більше. Але потроху вивозимо народ. Спільно з волонтерами, "білими янголами" і рятувальниками", - йдеться в дописі.

Три дні тому, 28 січня, в місті перебували 1014 цивільних. На початок січня цього року в Авдіївці було близько 1 170 людей. Станом на жовтень 2023 року, коли російські окупанти активізували штурми та обстріли навколо Авдіївки, в місті лишалось понад 1 600 людей.

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