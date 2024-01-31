Новини

В Авдіївці залишилось менше ніж 1000 цивільних, евакуація ще триває, - начальник МВА Барабаш

1 32413
В Авдіївці залишилось менше ніж 1000 цивільних, евакуація ще триває, - начальник МВА Барабаш
Станом на вівторок, 30 січня, в Авдіївці залишається 976 мирних мешканців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

"Це ті, хто від початку "гарячої" фази війни свідомо залишились під обстрілами окупантів, відмовившись від евакуації. Було більше. Але потроху вивозимо народ. Спільно з волонтерами, "білими янголами" і рятувальниками", - йдеться в дописі.

Три дні тому, 28 січня, в місті перебували 1014 цивільних. На початок січня цього року в Авдіївці було близько 1 170 людей. Станом на жовтень 2023 року, коли російські окупанти активізували штурми та обстріли навколо Авдіївки, в місті лишалось понад 1 600 людей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупована Макіївка, яку "десять лет долбили ВСУ" і Авдіївка, яку два роки "освобождает от нацистов" армія РФ. ВIДЕО безпілотника

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Нэт Зу
    Вообще пох уже стало, что с ними будет... Мне жалко наших Воинов и Волонтёров которые сейчас рискуют своей жизнью чтобы этих эвакуировать... Я бы их не забирала, они сделали свой выбор уже давно
  • Дайте людям вже спокійно померти дома (або дочекатись рашку), що є одне і те ж. Не кожний згоден померти на підлозі в шкільному спортзалі на оптимізовану (0 грн) "допомогу" від держави. Дали підписати папірець "від евакуації відмовляюсь" і все, проблем немає. Або запропонуйте місце у концлагері для кацапів з 10000 гривень на місяць - багато пенсіонерів погодяться.
  • Тому ж я і кажу - дайте їм спокійно померти згідно власного вибору. Але неповнолітніх треба евакуювати насильно (якщо є куди, звісно).
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини