Сили ППО знищили 14 "шахедів" з 20, - Повітряні сили

Росіяни в ніч на 31 січня 2024 року атакували територію України 20 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" та балістичними ракетами "Іскандер-М".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Окупанти запускали шахеди Приморсько-Ахтарську, Курську та мису Чауда. Ракетами били з Криму та Воронезькій області.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Полтавській області ввечері 30 січня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Влучень не зафіксовано, - ОВА (оновлено)

Нагадаємо, ввечері 30 січня у Харкові пролунали вибухи. За даними влади ворог вдарив "шахедами" по житловій забудові. Три цивільні людини отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес.